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Новости 12:39

Минюст отказался сообщить Вишневскому, почему "Росбалт"* внесен в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Минюст отказался сообщить Вишневскому, почему "Росбалт"* внесен в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции в ответ на повторный запрос депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского отказалось сообщать, на каком основании "Росбалт"* был внесен в реестр иноагентов, об этом Вишневский сообщил в соцсетях.

Вишневский спрашивал, какое из требований закона "О СМИ" стало основанием для внесения "Росбалта"* в реестр СМИ-иноагентов и предоставить документы, поступившие от органов госвласти об этом. Минюст ответил, что, по его версии, депутату уже предоставили исчерпывающий ответ на первый вопрос. Минюст указал, что к открытым сведениям об иноагентах относится только их наименование и дата распоряжения о внесении в реестр.

"Иначе говоря, невозможно узнать, на каком основании объявили "иноагентом". Засекречено. Объявили – и все. И почему — не скажем. Не положено об этом знать. Бред, но именно так нам отвечают", — подытожил Вишневский. Он пообещал, что "Яблоко" продолжит настаивать на ликвидации понятия "иноагентов" в законодательстве.

Накануне Заксобрание отказалось обсуждать законопроект "Яблока" об исключении понятия "иноагент" из законодательства. Убрать этот законопроект из повестки предложил депутат от КПРФ Алексей Зинчук, который счел его популистской. Подробнее об этом и о других событиях минувшего заседания ЗакСа — в материале ЗАКС.Ру.

*"Росбалт" внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


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