ЗакС помолчал об "иноагентах"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Заксобрание Петербурга не стало обсуждать инициативу "Яблока" об исключении понятия "иностранный агент" из российского права. Говорят, что выстроилась целая очередь желающих убрать этот вопрос из повестки заседания. После утверждения повестки парламент делегировал Смольному новые градостроительные полномочия и отложил на потом защиту Удельного парка.

В Мариинском дворце продолжает заседать рабочая группа по смягчению федерального законодательства об иностранных агентах. После небольшого перерыва в связи с отпуском вице-спикера Марины Шишкиной ("Справедливая Россия - За правду") она вновь собралась вечером 15 декабря.

За несколько часов до этого городской парламент отказался обсуждать другую инициативу на ту же тему. Фракция "Яблока" подготовила проект федерального закона о полном исключении понятия "иноагент" из российского права. Этот документ внесли еще до того, как рабочая группа провела свое первое заседание. Дожидаться последнего фракция не стала. По словам депутата Бориса Вишневского, "Яблоко" посчитало, что деятельность рабочей группы Шишкиной слишком затянулась и что на выходе может получиться поверхностный результат.

- У нас принципиально другая концепция. Рабочая группа предлагает косметические изменения. Мы предлагаем исключить понятие "иностранный агент" из законодательства совсем, - заявил ЗАКС.Ру Вишневский.

Убрать "яблочный" законопроект из повестки внезапно предложил депутат от КПРФ Алексей Зинчук. Позже из разговоров в кулуарах Мариинского дворца выяснилось, что были и другие желающие, просто представитель компартии оказался быстрее всех. Зинчук уверяет, что законодательство об иноагентах ему тоже не нравится, однако инициативу "Яблока" он считает "популистической".

- Я попросил перенести рассмотрение путем снятия, чтобы по иноагентам мы рассмотрели и предложение "Яблока", и предложения рабочей группы. Не более того. Заодно мы увидели, сколько депутатов гипотетически поддержат данную поправку, - объяснил журналистам Зинчук.

Фракция КПРФ в итоге вообще не голосовала по вопросу снятия проекта "Яблока". "Единая Россия" и ЛДПР были "за". "Новые люди" и отдельные эсеры воздержались. Кроме двух представителей "Яблока" обсуждать инициативу хотели только Любовь Менделеева и Александр Новиков из "Справедливой России - За правду". Шишкина оказалась в числе воздержавшихся. В разговоре с ЗАКС.Ру она подчеркнула, что депутат Вишневский тоже входит в рабочую группу.

- Отказать я не могу, но и поддержать не могу, - заявила вице-спикер.

В том же духе высказался председатель ЗакСа Александр Бельский ("Единая Россия"). Он удивился решению Вишневского предложить что-то свое в то время, как в парламенте есть межфракционная команда.

- Нужно работать вместе. Тем более, что он входит в рабочую группу. Не совсем понятно, когда человек работает в команде и выносит что-то свое, то, что даже не обсуждал на этой комиссии. Поэтому лично я голосовал против, - заявил Бельский.

Вишневский пообещал и дальше вносить инициативу своей фракции. В ближайшее время "Яблоко" направит ее на рассмотрение комиссии ЗакСа по вопросам правопорядка и законности. Кроме того, во фракции уже задумались над аналогичным законопроектом о нежелательных организациях.

Второе чтение прошел законопроект о защитном статусе для парка Малиновка. После единодушного голосования в первом чтении документ думали принимать сразу в целом, но подоспела поправка от коммунистки Ирины Ивановой. Она предложила заодно включить в перечень ЗНОП другую многострадальную зеленую зону - Удельный парк. Несколько депутатов поддержали ее предложения. Самым активным вновь оказался Зинчук.

- Просьба эту поправку поддержать. Поправка такая же прекрасная как Ирина Владимировна, - сказал коллега Ивановой по фракции.

Представитель губернатора Константин Сухенко, восхитившись защитниками Удельного парка, высказался против поправки. Еще не прведена инвентаризация этого участка, объяснился чиновник. Парламентское большинство проголосовало в унисон позиции Смольного. Депутат Иванова пообещала к январю подготовить отдельный законопроект в защиту Удельного парка.

Городскому правительству делегировали новые градостроительные полномочия. Теперь оно сможет при подготовке решений о комплексном развитии территорий определять предельные параметры разрешенного строительства. Пообещали, что с депутатами тоже посоветуются, но некоторым парламентариям инициатива не понравилась даже с этой оговоркой.

- Каждый раз, когда мы закрываем этот вопрос от общественного обсуждения, мы увеличиваем вероятность ошибок, - считает Михаил Амосов из фракции "Справедливой России - За правду". - Если вопрос обсуждается публично в Законодательном собрании, будут неудобные вопросы, выступления против, выступления в прессе, еще что-то, потому что это всё открыто. А если вопрос обсуждается в правительстве, то там действует отраслевой принцип. Докладывает председатель КГА, а как с ним будут спорить главы других комитетов? Кроме того, нет мнения жителей.

"Яблочник" Вишневский высказался с трибуны жестче. Он заявил, что инициатива позволит городскому правительству действовать в интересах застройщиков, и предрек появление новых высотных "человейников".

Законопроект приняли за основу голосами всех членов "Единой России" и ЛДПР, а также представителя КПРФ Александра Рассудова. Фракция коммунистов из семи человек вообще проголосовала весьма вольно. При одном высказавшемся "за", в ее рядах нашлись и те, кто был против, и те, кто решил воздержаться.

Голосования в ЗакСе теперь поименные по умолчанию. Новое правило опробовали на этом заседании. На сайте городского парламента уже появился раздел, в котором будут публиковать результаты. К вечеру 15 декабря они были еще недоступны для широкой общественности. Утвержденные правила позволяют публиковать данные о поименке в течение суток.













текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников