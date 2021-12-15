Иванова намерена подготовить законопроект в защиту Удельного парка

Депутат от КПРФ Ирина Иванова пообещала внести на рассмотрение Заксобрания Петербурга проект закона, по которому в список зон зеленых насаждений общего пользования будет отнесена вся территория Удельного парка. Об этом ЗАКС.Ру сообщила сама парламентарий.

Ранее часть рекреационной зоны лишили защитного статуса из-за планов строительства магистрали. Трассу в итоге решили провести над железнодорожными путями, но участок в Удельном парке в перечень ЗНОП так и не вернули.

Иванова предложила сделать это на заседании 15 декабря, в рамках принятия во втором чтении законопроекта в защиту парка Малиновка. Однако Смольный и парламентское большинство оказались против. Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко объяснил, что еще не проведена инвентаризация этой территории и "имеются существенные расхождения по площади".

- Я никогда не согласна с аргументацией Смольного, - заявила ЗАКС.Ру Иванова. - Кадастр есть, и что у них там не совпадает с чем, я понять не могу. Они опять заводят рака за камень. Я, конечно, внесу в начале января целый закон по Удельному парку. Внесу и буду ждать, когда же эта инвентаризация закончится.

Депутат отметила, что у нее уже есть позитивный опыт отстаивания зеленых зон. Весной ЗакС включил в список ЗНОП сквер на улице Савушкина, где некогда хотели возвести бизнес-центр "Астана" и в защиту которого выступала коммунистка.