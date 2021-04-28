ЗакС окончательно утвердил поправки в закон о ЗНОП

Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 апреля приняло в третьем чтении поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Перед окончательным принятием в документ была внесена только техническая поправка.

В ходе предыдущих чтений городской парламент сначала лишил, а затем вернул защитный статус участкам в парке Интернационалистов. Кроме того, под защиту попали Ржевский лесопарк, участок в Муринском парке, на котором ранее планировалось строительство спорткомплекса Nova Arena-2, сквер у дома № 112 по улице Савушкина, где хотели возвести бизнес-центр "Астана" и многие другие зеленые зоны города.

При этом из перечня ЗНОП убрали безымянный сквер в Кузнечном переулке рядом с музеем Достоевского, а также вновь отказались защищать от возможной застройки участок в парке Малиновка.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников