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11:03

ЗакС окончательно утвердил поправки в закон о ЗНОП

фото ЗакС политика ЗакС окончательно утвердил поправки в закон о ЗНОП

Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 апреля приняло в третьем чтении поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Перед окончательным принятием в документ была внесена только техническая поправка. 

В ходе предыдущих чтений городской парламент сначала лишил, а затем вернул защитный статус участкам в парке Интернационалистов. Кроме того, под защиту попали Ржевский лесопарк, участок в Муринском парке, на котором ранее планировалось строительство спорткомплекса Nova Arena-2, сквер у дома № 112 по улице Савушкина, где хотели возвести бизнес-центр "Астана" и многие другие зеленые зоны города.

При этом из перечня ЗНОП убрали безымянный сквер в Кузнечном переулке рядом с музеем Достоевского, а также вновь отказались защищать от возможной застройки участок в парке Малиновка.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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