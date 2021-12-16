ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:52

Открывшего стрельбу в московском МФЦ могут освободить от наказания из-за психического заболевания

фото ЗакС политика Открывшего стрельбу в московском МФЦ могут освободить от наказания из-за психического заболевания

Адвокат Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил, что его подзащитного могут освободить от отбытия наказания и направить на принудительное лечение, передает ТАСС.

Глазов сообщил Колдову, что он страдает психическим заболеванием, диагноз ему поставили в 2009 году.

"Теперь следствие ему назначит психолого-психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение. Ну а если признают вменяемым, то наказание Глазову придется отбыть. Это решит суд на основе экспертизы", - сказал адвокат.

По словам Колдова, Глазов заявил, что состоит на учете в психоневрологическом диспансере из-за серьезного заболевания, но при этом он убежден, что в момент совершения преступления и сейчас он абсолютно здоров.

До этого Глазов сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии, что он ходатайствует о личном присутствии погибших при судмедэкспертизе. Он не верит в то, что мог убить двух человек, и считает, что пули, которыми он стрелял, "не могли быть смертельными".

Глазов арестован по обвинению в убийстве двух человек, покушении на жизнь несовершеннолетнего и незаконном хранении оружия. Он открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве 7 декабря. Два человека погибли, четверо были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Глазов признал вину, сказав, что пришел получать паспорт, а ему якобы фактически отказали в выдаче, потребовав надеть маску.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама