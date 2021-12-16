В местах прорывов труб петербургские активисты установили памятные таблички

Активисты из движения "Молодой Петербург" провели новую уличную акцию, попытавшись привлечь внимание прохожих к проблеме регулярных прорывов на теплосетях. Обыгрывая само звучание этого понятия, они установили в проблемных точках различных районов памятные указатели, посвященные коммунальным авариям: "Дунайский прорыв", "Есенина прорыв", "Подъездной прорыв", "Ветеранов прорыв".

"Боимся, что если табличками обозначать все проблемные места в городе, то передвигаться станет просто невозможно: на один квадратный метр приходится сразу множество бед, а струя кипятка бьет чуть ли не за каждым углом. <...> От прорыва до рывка – большой путь, который наш градоначальник, увы, проделать не в состоянии", - говорится в сообществе "Молодого Петербурга".

По мысли активистов, зима в Петербурге превратилась в сверхопасное явление: с учетом гололеда и падающих с крыш сосулек угроза подстерегает горожанина практически повсюду. Это свидетельствует, по их мнению, о том, что коммунальщики не справляются со своей работой.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте