В Петербурге 9-я Советская улица получила новое энергосберегающее освещение

Работы по монтажу современной системы освещения на 9-й Советской улице в центре Петербурга подошли к концу, передает пресс-служба Смольного: новые энергоемкие источники света готовы к использованию. После их замены число светильников на улице увеличилось в полтора раза. Каждая из светодиодных ламп должна прослужить не менее десяти лет, не требуя ухода за собой.

"Модернизация оборудования повышает эффективность использования ресурсов. Это позволяет экономить бюджетные средства. Мы уже не первый год успешно внедряем энергосберегающие технологии в городское хозяйство", - констатировал губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что старый, более опасный в эксплуатации провод в ходе работ заменили на самонесущий изолированный.

На минувших выходных современные светильники заработали также вдоль всего Петергофского шоссе.

фото: пресс-служба Смольного