Бывшего главу "Леноблбанка" на два месяца отправили в СИЗО

Задержанного накануне в Москве бывшего главу "Леноблбанка" Александра Попова суд во Всеволожске постановил поместить в следственный изолятор до середины февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах. Попову в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере вменяют хищение из средств банка 201 млн рублей.

По версии следствия, бизнесмен, зная о скором отзыве лицензии у "Леноблбанка", набрал для него кредитов у коммерческих организаций и сумел присвоить деньги. В ноябре 2015 года Центробанк подал иск о банкротстве предприятия Попова.

На неделе у одиннадцати бывших сотрудников и акционеров банка прошли обыски с изъятием техники и документов.