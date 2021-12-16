ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:59

Бывшего главу "Леноблбанка" на два месяца отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Бывшего главу "Леноблбанка" на два месяца отправили в СИЗО

Задержанного накануне в Москве бывшего главу "Леноблбанка" Александра Попова суд во Всеволожске постановил поместить в следственный изолятор до середины февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах. Попову в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере вменяют хищение из средств банка 201 млн рублей.

По версии следствия, бизнесмен, зная о скором отзыве лицензии у "Леноблбанка", набрал для него кредитов у коммерческих организаций и сумел присвоить деньги. В ноябре 2015 года Центробанк подал иск о банкротстве предприятия Попова.

На неделе у одиннадцати бывших сотрудников и акционеров банка прошли обыски с изъятием техники и документов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама