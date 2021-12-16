Люсе Штейн вменили демонстрацию нацистской символики из-за стоп-кадра видео против нее

Полиция вменяет московскому муниципальному депутату Люсе Штейн демонстрацию нацистской атрибутики, об этом Штейн сообщила в Twitter.

Судя по опубликованному ей документу, на Штейн составили протокол по ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики). Поводом стал стоп-кадр из видео 2018 года, в котором автор называл Штейн "депутатом-фашистом": Штейн публиковала его с ироничным комментарием в Facebook. На коллаже из стоп-кадра к снимку депутата прифотошопили фуражку войск СС с "мертвой головой".

Полицейские задержали Штейн на выходе из дома 16 декабря.