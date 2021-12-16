К Лилии Чанышевой в изолятор не пустили уже третьего за месяц адвоката

К бывшей главе уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой не пустили в столичный следственный изолятор уже третьего по счету адвоката, Никоса Параскевова, сообщает "Новая газета" со ссылкой на юриста Владимира Воронина. Сотрудники ФСИН объяснили очередной отказ в доступе защитника к оппозиционеру отсутствием разрешения от следователя. Воронин напомнил, что закон ничего подобного не предусматривает.

"Что, каждый адвокат должен ловить следователя и получать от него какое-то разрешение? Тем более следователь не ходит по улицам и на улице не дает разрешения", - посетовал он.

По оценке юриста, его бывшая подзащитная находится практически в полной информационной изоляции уже больше месяца, что он воспринимает как специально созданную ситуацию.

На прошлой неделе Воронин узнал от следователей, что его вывели из уголовного дела Чанышевой. Свое отстранение он намерен оспаривать, считая, что таким образом хотят минимизировать огласку скандального дела в СМИ.

Напомним, что Лилия Чанышева стала первым "навальнистом", которому инкриминировали экстремистскую деятельность, поместив под стражу. Скандальность делу придает то, что все деяния Чанышевой в штабе Навального* были совершены до признания структур экстремистскими.