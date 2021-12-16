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Новости 19:22

Суд запросил 10 часов видео с избирательного участка №177 с якобы "фейковыми" членами комиссии

фото ЗакС политика Суд запросил 10 часов видео с избирательного участка №177 с якобы "фейковыми" членами комиссии

Василеостровский районный суд 16 декабря удолетворил ходатайство экс-кандидатов в депутаты Законодательного собрания по округу №4 Нэлли Вавилиной ("Справедливая Россия - За правду") и Дмитрия Анисимова ("Яблоко") о запросе более 10 часов видеозаписей с избирательного участка №177, сообщил Анисимов ЗАКС.Ру. Он и Вавилина оспаривают в суде итоги голосования на УИК - экс-кандидаты считают, что на участке во время выборов работали люди, не являющиеся членами комиссии.

Анисимов уточнил, что они запросили видео со всех трех дней голосования в вечернее время. Записи помогут установить, какие именно люди подписывали документы, пояснил экс-кандидат.

- Хотим просто посмотреть, чтобы была какая-то официальная видеозапись. Там же есть граждане, которым 21 год, а на видеозаписи женщина 50 лет. То есть невооруженным глазом видно, что этому человеку не может быть 21 год, - сказал Анисимов.

Он добавил, что сами члены комиссии, которых якобы заменяли неизвестные люди, до сих пор не пришли в суд. Экс-кандидат сообщил, что вместе с Вавилиной предложил судье обеспечить судебный привод членов УИК, но судья отказался - им снова направили повестки. Также судья не удовлетворил ходатайство истцов о почерковедческой экспертизе, рассказал Анисимов. По его словам, они хотели сравнить почерки реальных членов участковой комисии и тех, кто работал в дни голосования на участке.

Помимо УИК №177, ответчиком в деле выступает вышестоящая территориальная комиссия №2. Анисимов рассказал, что перед судебным заседанием председатель ТИК №2 Лидия Рудинская вручила ему уведовление о намерении избиркома составить на него протокол о якобы нарушении в финансовом отчете кандидата. По словам истца, сам он бумаги пока не видел.

Анисимов считает, что в своем финотчете все указал верно. Желание составить на него протокол через три месяца после выборов он расценивает как давление из-за судебного спора. 

Напомним, ранее"Наблюдатели Петербурга" обнародовали скриншот переписки, в которой якобы секретарь УИК № 177 "раздавала" новые имена посторонним людям, чтобы те использовали их для работы на участке во время выборов. С этой перепиской судья ознакомился на прошлом заседании. 

София Саттарова


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