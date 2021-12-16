Главу клуба "Десантник" в Ярославле оштрафовали за гомофобное шоу с кувалдой

Мировой суд Ленинского района Ярославля оштрафовал главу военно-патриотического клуба "Десантник" Андрея Палачева на 5 тысяч рублей за шоу с блоком, на котором было написано "Смерть ******* [гомосексуалам]", передает YarNews.

На Палачева был составлен протокол по ст. 6.17 КоАП (распространение среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию). Эта статья предусматривает штраф до 10 тысяч рублей для должностных лиц.

В августе во время празднования 20-летия клуба в ДК имени Добрынина воспитанники взяли на руки одного из них, положили на его оголенный торс бетонный блок с надписью и разбили его кувалдой.

Сам Палачев называл это шуткой и заявлял, что "семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся ********* [гомосексуальность]".