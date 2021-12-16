ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:27

Главу клуба "Десантник" в Ярославле оштрафовали за гомофобное шоу с кувалдой

фото ЗакС политика Главу клуба "Десантник" в Ярославле оштрафовали за гомофобное шоу с кувалдой

Мировой суд Ленинского района Ярославля оштрафовал главу военно-патриотического клуба "Десантник" Андрея Палачева на 5 тысяч рублей за шоу с блоком, на котором было написано "Смерть ******* [гомосексуалам]", передает YarNews.

На Палачева был составлен протокол по ст. 6.17 КоАП (распространение среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию). Эта статья предусматривает штраф до 10 тысяч рублей для должностных лиц.

В августе во время празднования 20-летия клуба в ДК имени Добрынина воспитанники взяли на руки одного из них, положили на его оголенный торс бетонный блок с надписью и разбили его кувалдой. 

Сам Палачев называл это шуткой и заявлял, что "семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся ********* [гомосексуальность]". 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама