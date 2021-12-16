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Новости 19:48

Губернаторский прием на ПМЭФ-2022 оценили в 15 млн рублей

фото ЗакС политика Губернаторский прием на ПМЭФ-2022 оценили в 15 млн рублей

Комитет по культуре Петербурга опубликовал извещение о конкурсе на право организовать прием губернатора города в рамках Петербургского международного экономического форума в 2022 году. Максимальная цена контракта составляет 15 млн рублей

Прием должен пройти в июне на площадке, позволяющей вместить не менее 1500 гостей губернатора Александра Беглова. В техническом задании для будущего организатора сказано, что "мероприятие должно представлять собой целостный художественный продукт особого формата, интегрирующий музыкальное искусство с нормами и правилами проведения протокольных мероприятий". 

Музыкальное искусство будет представлено во время концертной программы, сосстоящей из эстрадных, джазовых и классических произведений. Во время фуршета гостей ждут горячие и холодные закуски, десерты, фрукты и алгокольные и безалкогольные напитки. Голодными участники приема не останутся - на каждого выделено не менее 950 граммов еды. Место проведения мероприятия должно быть украшено флористическими композициями, при чем конкретных требований к цветам в техзадании нет. Зато очень конкретно описаны желаемые деревья: на приеме должны быть четыре туи в кадках. 

Согласно документации, всем гостям выдадут маски и перчатки. 

В 2021 году прием губернатора в рамках ПМЭФ также обошелся городскому бюджету в 15 млн рублей


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