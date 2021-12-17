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Новости 11:23

В центре Петербурга пришли с проверкой в три бара, работавших в ночи

фото ЗакС политика В центре Петербурга пришли с проверкой в три бара, работавших в ночи

В ночь на 17 декабря сотрудники администрации Центрального района Петербурга вместе с представителями ФНС и полицейскими обошли бары и иные увеселительные заведения, навестив двенадцать из них. Как сообщает Telegram-канал "Центр. Новости", в трех точках принимали посетителей, что само по себе является грубым нарушением противоэпидемического законодательства. Вдобавок к этому заведение на Невском, 88 представило QR-код, выданный предприятию другого профиля деятельности, а в баре Vice City курили кальян. Были и случаи, требующие дополнительных проверок.

"В предприятии на ул. Восстания 24 присутствовали признаки деятельности, однако доступ в помещение получить не удалось. Его проверят в ходе последующих рейдов", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно актуальной редакции постановления Смольного №121, заведения общепита должны закрываться в 23 часа. На неделе рестораторы отправили двум вице-губернаторам письмо с призывом продлить время работы кафе и баров до двух часов ночи.


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