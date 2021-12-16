Рестораторы просят Смольный продлить время работы заведений

Сообщество петербургских рестораторов обратилось к вице-губернаторам Борису Пиотровскому и Максиму Соколову с письмом, в котором призывают разрешить заведениям общепита работать до двух часов ночи и отказаться от введения QR-кодов как минимум до конца февраля. Тезисы подписали, в частности, руководители сети заведений "Теремок", Tokio-city, "Буше", Bahroma, а также сети торговых центров "Адамант". Письмо имеется в распоряжении РБК.

Авторы указывают на малую, с их точки зрения, пользу от имеющихся ограничений - причем не только для бизнеса, но и для санитарного благополучия населения. Например, они пишут, что к Новому году прививку сделают уже около трех миллионов петербуржцев, тогда как уже переболели коронавирусом, по разным подсчетам, около миллиона человек. Это для рестораторов высокий показатель. Между тем, по их прогнозу, введение обязательных QR-кодов на входе в кафе и бары способно повлечь за собой всплески насилия, рост числа драк.

Среди аргументов фигурируют также неравные условия: некоторые компании, говорится в тексте, успешно игнорируют противоэпидемические ограничения, что создает неконкурентную среду. Наконец, по подсчетам авторов, выручка точек общепита в центре города за ноябрь была вдвое меньше, чем за октябрь, что представляет собой проблему, требующую решения.