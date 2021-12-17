Активисты из Зеленогорска судятся с комблагом из-за строительства в лесу

Размещение в лесу на территории Зеленогорска строительной техники, а также появление на деревьях характерных отметок встревожило местных активистов, которые обратились с судебным иском к комитету по благоустройству, сообщает движение "Зеленая коалиция". Характеризуя работы как незаконные, граждане требуют их прекратить и вывезти машины из леса, расположенного за Паровозной улицей. Они обращают внимание, что часть территории в Генплане относится к зоне жилой застройки (ИЖС), однако пометки нанесли и на деревья, растущие в Комаровском лесничестве по соседству.

"Запросив сведения на сайте Росреестра, жители обнаружили, что участок с назначением ИЖС не находится в частной собственности. Это означает, что без порубочного билета от Комитета по благоустройству там ничего рубить нельзя", - говорится в сообществе движения.

В свою очередь, профильный комитет отрицает факт выдачи порубочного билета. Прояснить ситуацию помог КГА, представители которого рассказали о проекте образовательного учреждения, рассчитанного на 2 тысячи учащихся с проживанием. Осуществлять строительство собирается Фонд социальных инициатив Газпрома.

Активисты, вставшие на защиту леса, подозревают застройщика в намерении скорейшей вырубки, поскольку это позволит избежать компенсационных выплат. Защита зеленой зоны продолжится в Куйбышевском районном суде.