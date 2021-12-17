Дмитриева раскритиковала повышение Центробанком ключевой ставки

Депутат Оксана Дмитриева, представляющая Петербург в Государственной думе, дала свою профессиональную оценку последнему решению Центробанку, который 17 декабря повысил ключевую ставку в России до уровня 8,5%. Экономист по образованию, Дмитриева полагает, что едва ли принятая мера способна сбить инфляцию: не исключен и обратный эффект.

"Эта мера приведет к подавлению экономического роста и, наоборот, скажется на повышении инфляции, поскольку дорогой кредит приведет к росту производственных издержек", - написала политик в своем Telegram-канале.

По мнению Дмитриевой, наблюдаемая в России во второй половине 2021 года высокая инфляция имеет "немонетарный характер" и порождена подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров, что, в свою очередь, "связано с ростом цен на мировом рынке и недостаточными мерами тарифного регулирования внутри страны".

Отметим, что до нынешнего показателя ключевую ставку не повышали с 2017 года. Тем временем, официальная инфляция в годовом выражении, по последним данным Минэкономразвития, составляет 8,11%.