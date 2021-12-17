РКН вновь пригрозил YouTube полной блокировкой в России из-за удаления немецкого канала RT

Роскомнадзор опубликовал заявление, представляющее собой реакцию на блокировку крупнейшим видеохостингом YouTube немецкоязычного канала RT auf Sendung, который принадлежит Russia Today. Ведомство требует восстановить всеобщий доступ к каналу и объяснить, чем конкретно был мотивирован совершенный сервисом "акт цензуры": формально канал стал недоступен из-за нарушения правил пользования площадкой.

"Деструктивные действия видеохостинга являются беспрецедентными, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - говорится в письме, отправленном накануне.

В противном случае РКН готов пойти на радикальные меры и допускает полную или частичную блокировку всего YouTube на территории России. Аналогичные угрозы по аналогичному поводу уже звучали от ведомства в конце сентября.

Отметим, что конфликты с YouTube у российских властей регулярно случаются еще из-за того, что IT-гигант своевременно не удаляет информацию, признанную в РФ экстремистской. Чаще всего это ролики оппозиционеров или ролики, информирующие о несанкционированных протестных акциях, на которые была богата первая половина года.