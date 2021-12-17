Оглашение приговора отцу Ивана Жданова назначили на воскресный день

Приговор по делу Юрия Жданова, приходящегося отцом эмигрировавшему оппозиционеру, экс-директору ФБК* Ивану Жданову, суд в Нарьян-Маре начнет оглашать 19 декабря. О необычной дате, приходящейся на выходной день, сообщил адвокат 67-летнего подсудимого Владимир Воронин.

"Никогда не слышал, чтобы приговоры оглашали в воскресенье", - признался в своем Twitter юрист.

Отцу сподвижника Алексея Навального вменяют в вину то, что в бытность свою чиновником в НАО он помог с выделением социального жилья одной из женщин, которая, как выяснилась впоследствии, в нем не нуждалась. Своей вины Юрий Жданов не признает.

На неделе гособвинение запросило для пожилого мужчины три года колонии. Уже в предварительном заключении он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие доступа к лекарствам. Иван Жданов, как и все "навальнисты", воспринимает преследование отца не иначе как попытку мстить оппозиции и способ давления на себя лично.