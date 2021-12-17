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Новости 16:32

Оглашение приговора отцу Ивана Жданова назначили на воскресный день

фото ЗакС политика Оглашение приговора отцу Ивана Жданова назначили на воскресный день

Приговор по делу Юрия Жданова, приходящегося отцом эмигрировавшему оппозиционеру, экс-директору ФБК* Ивану Жданову, суд в Нарьян-Маре начнет оглашать 19 декабря. О необычной дате, приходящейся на выходной день, сообщил адвокат 67-летнего подсудимого Владимир Воронин.

"Никогда не слышал, чтобы приговоры оглашали в воскресенье", - признался в своем Twitter юрист.

Отцу сподвижника Алексея Навального вменяют в вину то, что в бытность свою чиновником в НАО он помог с выделением социального жилья одной из женщин, которая, как выяснилась впоследствии, в нем не нуждалась. Своей вины Юрий Жданов не признает.

На неделе гособвинение запросило для пожилого мужчины три года колонии. Уже в предварительном заключении он неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие доступа к лекарствам. Иван Жданов, как и все "навальнисты", воспринимает преследование отца не иначе как попытку мстить оппозиции и способ давления на себя лично.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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