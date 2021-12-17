Миронов уподобил "похоронам местного самоуправления" законопроекты о публичной власти

Серия последних законодательных предложений единороссов, стремящихся обновить принципы взаимодействия исполнительной и муниципальной властей, видятся лидеру справедливороссов Сергеем Мироновым окончательным уничтожением местного самоуправления. Укрепил его в этом мнении поданный накануне законопроект, по которому губернаторы наделяются правом увольнять мэров, если последние не будут исполнять их представления.

"Нужно на законодательном уровне восстанавливать систему МСУ, но мы видим совсем другое. Только что думское большинство утвердило закон о публичной власти, который в итоге послужит интересам и укреплению монополизма одной партии. В продолжение темы единороссы предлагают вбить еще один гвоздь в гроб местного самоуправления", - негодует политик через свою пресс-службу.

По словам партийного лидера, политическую направленность инициативы даже не пытаются скрыть: ему очевидно, что губернаторы во взаимоотношениях с мэрами будут руководствоваться прежде всего уровнем лояльности последних. Миронов обещает вместе с коллегами по думской фракции подробно изучить законопроект Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, обращая, тем временем, внимание общественности на одно примечательное обстоятельство. Оно, с точки зрения депутата, выдает серьезность намерений авторов инициативы.

"Боюсь, что не случайно такой важный резонансный документ вносится в Госдуму в день, когда внимание депутатов сосредоточено на другой резонансной теме – о введении QR-кодов в общественных местах", - отметил Миронов.