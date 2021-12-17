Водителя, в пьяном виде сбившего насмерть девушку на Невском, отправили в СИЗО

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил поместить в следственный изолятор до 15 февраля Сурена Туманова, автомобилиста, который на неделе на полной скорости насмерть сбил девушку на Невском проспекте, проезжая на красный свет.

Как передает объединенная пресс-служба городских судов, освидетельствование показало, что в момент аварии Туманов был пьян. Обвиняемый в ходе слушания отказывался как-либо оценивать свои действия и старался отворачиваться от камер. Примечательно, что 43-летний мужчина нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Трагическое по последствиям происшествие имело место вечером 15 декабря на пешеходном переходе через Невский в районе Большой Конюшенной улицы. В результате действий Туманова 23-летняя фотограф погибла на месте, ее 26-летний коллега находится в коме.