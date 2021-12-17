Голикова: Петербург приближается к достижению коллективного иммунитета к COVID-19

Пять российских регионов максимально приблизились к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу: Петербург — в числе лидеров, поделилась вице-премьер Татьяна Голикова, заявление которой приводит РИА "Новости".

Первенство по обозначенному показателю — у Севастополя, где привились 88,7% населения.

Выше 75% набрали Чукотский автономный округ, Карелия, Петербург и Московская область.

"Догоняют Тыва, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области – здесь коллективный иммунитет выше 71%", — добавила Голикова.

Напомним, ранее в Смольном заявляли, что надеются достигнуть коллективного иммунитета к январю. Тогда показатель держался на отметке в 67%.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов уточнял, что власти надеются преодолеть порог в 3,5 млн вакцинированных до нового года. Пока что в городе привились 2,5 млн жителей.