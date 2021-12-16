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Новости 18:45

В Петербурге привились от коронавируса более 2,5 млн горожан

фото ЗакС политика В Петербурге привились от коронавируса более 2,5 млн горожан

Полностью завершили цикл вакцинации от коронавируса 2 514 315 петербуржцев, сообщили в Смольном.

Сейчас в Петербурге есть запас вакцины в 925 699 доз. В городе работают 190 пунктов вакцинации и 51 мобильный пункт, также есть выездные бригады.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз заявил, что город наращивает темпы вакцинации: об этом он постоянно говорит с лета 2021 года, особенно активно — в последние два месяца.

"Людей, получивших защиту от коронавируса, становится все больше. Те, кто еще не привился, могут сделать это в пунктах вакцинации – в дни новогодних праздников они будут работать в поликлиниках и торговых центрах. Необходимый запас вакцины в городе есть", — призвал Беглов.

Всего в Петербург поступило 3 903 525 доз вакцины за все время. Напомним, в городе для прививки используют четыре препарата: двухкомпонентные "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и однокомпонентный "Спутник Лайт".


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