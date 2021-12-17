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Перед праздниками в Петербург приехала еще одна крупная партия "Спутника V"

фото ЗакС политика Перед праздниками в Петербург приехала еще одна крупная партия "Спутника V"

Петербург продолжает накапливать запас вакцины против коронавируса перед длинной чередой новогодних каникул: прибыла уже четвертая за последние десять дней партия препарата. Как сообщает пресс-служба Смольного, на сей раз привезли 130 800 доз "Спутника V", расфасованного по две дозы в одной ампуле.

"До Нового года осталось две недели. И хочется встретить его в кругу родных и друзей здоровыми и с хорошим настроением. Прививки сделали уже два с половиной миллиона петербуржцев. Но коллективный иммунитет еще не достигнут. Необходимо увеличить темпы вакцинации", - считает губернатор Александр Беглов.

Суммарный запас неизрасходованной вакцины на городской фармбазе уже превышает миллион доз.

Напомним, что петербургские чиновники во главе с Бегловым активно призывали и призывают горожан прививаться как до праздников, чтобы чувствовать себя в безопасности во время отдыха, так и во время каникул, поскольку для этого будет много времени. На праздниках, за исключением 31 декабря, 1 и 7 января работать в штатном режиме будут все 190 прививочных пунктов. 


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