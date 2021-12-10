В Петербург поставили крупную "праздничную" партию "Спутника V"

Петербург получил крупную поставку самой ходовой отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V": на фармбазу отгрузили 225 600 комплектов доз, передает пресс-служба Смольного.

"Впереди – новогодние праздники и зимние каникулы. Чтобы провести их без новых ограничительных мер, нужно не допустить роста заболеваемости. Для этого необходимо привить как можно больше людей. В Петербурге для этого созданы все условия, есть большой запас разных видов вакцин", - в очередной раз напомнил губернатор Александр Беглов.

Напомним, ранее глава профильного комитета Дмитрий Лисовец утверждал, что для проведения новогодних гуляний без обременительных противоэпидемических ограничений достаточно, чтобы привились еще 400 тысяч горожан. Всего с начала пандемии это сделали 2 390 520 жителей мегаполиса.

На текущей неделе препарат, разработанный центром имени Гамалеи, в город уже завозили: в среду 8 декабря прибыло 67 800 комплектов.