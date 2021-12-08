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Новости 12:47

В Петербург привезли новую партию "Спутника V"

фото ЗакС политика В Петербург привезли новую партию "Спутника V"

На петербургскую фармбазу прибыла новая партия отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V", передает пресс-служба Смольного. На этот раз запасы пополнились 67 800 комплектами доз.

"Вакцинация в Петербурге идет хорошими темпами. Сейчас главное – не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету", - отметил губернатор Александр Беглов.

Он дал понять, что о возможном дефиците вакцины речи не идет. Сегодня в запасе у Смольного имеется почти 700 тысяч неизрасходованных комплектов.

В городе продолжают действовать 185 стационарных и 53 мобильных прививочных пунктов. Для того, чтобы новогодние праздники не омрачались противоэпидемическими ограничениями, достаточно, по словам главы комздрава Дмитрия Лисовца, привиться 400 тысячам петербургского населения. На сегодняшний день полностью прошли процедуру вакцинации 2 348 282 человека.


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