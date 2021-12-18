Удаленка не для всех: ЗакС не готов проводить пленарные заседания дистанционно

фото Михаила Масленникова. ЗАКС.Ру

В комитете по законодательству Заксобрания Петербурга одобрили проект постановления, позволяющий парламентским комиссиям и комитетам в некоторых случаях перейти на удаленку. Депутаты встретили идею положительно, но для пленарных заседаний они бы такой судьбы не хотели. Они рассказали ЗАКС.Ру, что готовы ходить в Мариинский дворец при любых обстоятельствах.

Члены комитета по законодательству 17 декабря одобрили проект постановления, в котором предусмотрено проведение собраний комитетов, постоянных и профильных комиссий по безотлагательным вопросам в дистанционном формате, но только при наличии веских на то оснований. Всего в проекте постановления указано пять ситуаций, в которых комитетам и комиссиям можно будет заседать удаленно. К ним отнесли режим чрезвычайной ситуации, карантин, военное или чрезвычайное положение и режим повышенной готовности. Последний действует на территории Петербурга с марта 2020 года. Предложения к проекту постановления будут приниматься до 24 декабря.

Опрошенные ЗАКС.Ру депутаты в целом положительно относятся к перспективе проведения дистанционных заседаний комитетов и комиссий. Единоросс Константин Чебыкин в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что видит лишь плюсы в дистанционном формате.

- Это все очень удобно. К сожалению, мы немного отстаем. На это надо переходить. Суть-то не меняется. Повестку тебе присылают по электронной почте. Ты ее можешь распечатать, положить перед собой. У нас в Законодательном собрании даже есть место, где проходит ВКС, мы даже начинаем пользоваться, - рассказал Чебыкин.

Депутат Ольга Герасина ("Новые люди") рассказала ЗАКС.Ру, что считает идею позволить органам Заксобрания при необходимости собираться удаленно своевременной и нужной, особенно во время пандемии коронавируса.

- Сегодня это актуально. Сегодня и дети в школе некоторые, которые контактные, тоже обеспечиваются возможностью присутствия на уроках. Другой вопрос, что это еще порядок принятия решения в таких случаях - вот это должно быть четко, грамотно прописано, - рассказала она.

Депутаты Андрей Алескеров ("Справедливой России - За правду") и Борис Вишневский ("Яблоко") считают допустимым дистанционные заседания комиссий и комитетов в экстренных ситуациях, хотя "яблочник" находит такой формат онлайн-дискуссий не самым демократичным.

- Это [дистанционное обсуждение] резко сокращает возможности для какой-то реальной дискуссии, включая то, что тебе в любую минуту ведущий может отключить микрофон, и ты даже не сможешь договорить. Никто не услышит, что ты хотел сказать, - сказал Вишневский.

Вопросы к проекту постановления возникли у депутата Дениса Четырбока ("Единая Россия"), который пока не знает, как будет подтверждаться личность участника заседания. Четырбок видит решение этого вопроса в наличии технологии распознавания лиц, как на современных смартфонах, или даже сканирование сетчатки глаза депутата. Кроме того, он не знает, как дистанционное собрание отреагирует на перебои в интернете.

- Как обеспечить так, чтобы 100% была гарантия того, что в дистанционном заседании участвует именно тот депутат, и что именно он нажимает кнопку для голосования. А если, например, отключится интернет - депутат физически готов участвовать, но сбой произошел, и интернет отключился, и он автоматически выкидывается из заседания. А если этот человек составлял кворум? Если его выкинет со связи, он исчезнет и не будет кворума. Как считать? - задается вопросом парламентарий.

В представленном на заседании КПЗ проекте постановления говорится, что о дистанционных заседаниях органов Заксобрания участников будут уведомлять не менее чем за день до даты видеоконференции. Определять итоги голосования будут с помощью подсчета поднятых рук, а в случае, если возникнут проблемы с соединением, председатель должен будет либо объявить перерыв, либо перенести заседание.

Другой член комитета Наталия Астахова ("Единая Россия") в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что в проекте постановления определены случаи, когда комиссии смогут заседать удаленно, а представленный проект не подразумевает полный переход на "удаленку".

- Там четко прописано, что это все-таки не то, что постоянно дистанционно будем работать, а будем работать прежде всего только в чрезвычайных ситуациях, неблагополучной обстановке. Прописано, кстати, очень подробно, что если, не дай бог, кто-то там не может голосовать, его не слышно, не видно, прерывается все… Там очень подробно расписана процедура, и это никак не повлияет, а, наоборот, поможет в сложной ситуации функционировать Законодательному собранию, - считает Астахова.

Руководитель фракции КПРФ в парламенте Роман Кононенко также высказался о возможной "удаленке" для органов Заксобрания. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что понимает необходимость проведения заседаний удаленно из-за условий режима повышенной готовности, но отметил, что ЗакС и так продолжает работу в очном формате почти два года пандемии.

- Тут главное, чтобы этот порядок не был перенесен на заседания Законодательного собрания. Ничего не может быть лучше живого нормального общения, когда ты смотришь человеку в глаза, а не видишь его через камеру на экране монитора. <...> В плане комиссий, комитетов постоянных, профильных - я не возражаю, поэтому я не стал выступать, но если пытаться перенести дистанционный формат на заседания Законодательного собрания, то, я думаю, вся наша фракция будет против, - считает Кононенко.

За несколько дней до заседания КПЗ, 14 декабря, Государственная дума в третьем чтении приняла федеральный закон под авторством сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". В нем говорится, что для устойчивого и комплексного социально-экономического развития региональные парламенты могут разработать порядок дистанционной работы органов публичной власти и заседаний регионального законодательного органа. Сейчас депутаты удаленно заседают в нескольких регионах. Среди них Московская и Курская областные думы.

"Заксобрания могут работать дистанционно — это тоже новое. Дистанционно они могут принимать законы. Это все должно быть в их регламентах достаточно четко прописано," - говорил автор закона Крашенинников в ноябре 2021 года.

В разговоре с ЗАКС.Ру Четырбок заявил, что проект постановления об удаленке для комиссий не связан с федеральным законом о публичной власти. Депутат обратил внимание, что в федеральном законе говорится лишь о праве разработать соответствующий нормативный акт - обязанности у Заксобрания такой нет. ЗАКС.Ру спросил у депутатов, как они бы отнеслись к переводу пленарных заседаний в онлайн. Сторонников такой возможности не нашлось. Одним из самых частых аргументов против "дистанта" стало желание смотреть коллегам в глаза.

- Я за очный формат, чтобы мы обсуждали проекты в зале заседаний, смотрели друг другу в глаза. Все видят, что депутаты на своих местах сидят, и видят, что именно депутат нажимает кнопку, - сказал Четырбок.

Вишневский считает недопустимым перевод пленарных заседаний в онлайн-формат. Глава фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов тоже выступил против.

- На пленарку, я думаю, избыточно, на сегодняшний момент. Все-таки нельзя нивелировать работу депутата. Стал депутатом - работай эффективно. Мне кажется, нет для этого предпосылок, - сказал Павлов.

Его однопартиец Герасина, как и остальные опрошенные депутаты, считает важным продолжать проводить пленарные заседания очно, поскольку ничего не сможет заменить "дух" заседаний депутатов.

- Не бойтесь, я уверена, что пленарные заседания по-прежнему будут в Белом зале, а то нам так и дворца не надо, - добавила она.

Константин Леньков