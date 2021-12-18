Жители Первоуральска вышли на согласованный митинг против QR-кодов

Жители города Первоуральск, расположенного в Свердловской области, вышли на митинг против введения системы QR-кодов, делится URA.ru.

"Мы против QR-кодов, которые нарушают наши права", — манифестируют уральцы.

Мероприятие посетила Асбестовской гордумы от КПРФ Наталья Крылова.

На месте встречи собрались десятки человек. Район патрулируют силовики.

Собравшиеся указывают, что выступают не против вакцинации от коронавируса, а только против QR-кодов, которые, уверены они, ущемляют их гражданские права.

Ранее администрация Первоуральска согласовала митинг численностью 300 человек.

16 декабря депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест.