Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах

Государственная Дума на пленарном заседании 16 декабря одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу. Документ разрешает посещение массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли только по сертификату о пройденной вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или справки о медицинском отводе от прививки.

Против принятия документа выступили фракции КПРФ и "Справедливой России - За правду". Лидер последней Сергей Миронов заявил, что фракция выступает за вакцинацию от коронавируса, но законопроект не поддерживает.

- Меры, принимаемые для ограничения и ликвидации пандемии, должны быть: а – продуманными, б – эффективными, в – действительно целесообразными с точки зрения решения главной проблемы, а именно - чтобы люди наши не болели, а пандемия была побеждена. С нашей точки зрения предлагаемый законопроект не решает эти задачи, - сказал Миронов.

Во фракции "Новые люди" мнения разделились, рассказала с трибуны депутат партии Сардана Авксентьева. Она заявила, что сама выступает против закона. Лидер ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский высказался за документ, так же как и спикер федерального парламента и член "Единой России" Вячеслав Володин и другие единороссы, выступавшие с трибуны.

В итоге за законопроект в первом чтении проголосовали 329 депутатов - 73,1%. Против документа голосовали 87 человек - 19,3%, воздержался 1 человек - 0,2%. Ранее законопроект поддержали региональные органы власти. Теперь Государственная Дума будет работать над поправками в законопроект, которые уже предложили или предложат фракции, сообщил Володин.

Законопроект в Госдуме представила вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что документ не вводит новые ограничения и является рамочным. Также законопроект не вводит QR-коды - речь идет о едином электронном или бумажном сертификате о вакцинации, перенесенном заболевании или медицинском отводе, пояснила Голикова. Вице-премьер добавила, что закон нужен для сохранения жизни россиян.

- В условиях продолжающейся почти два года пандемии государство обязано принимать экстренные меры, которые не подлежат применению в обычных условиях, чтобы сохранить жизнь граждан, - заявила Голикова.

Перед одобрением законопроекта о QR-кодах депутаты задали свои вопросы вице-премьеру и сами выступили с трибуны. В частности, депутат от Петербурга Оксана Дмитриева уточнила, будут ли получать сертификаты и QR-коды люди, которые переболели бессимптомно. Голикова ответила положительно. Она сообщила, что такие люди могут сдать тест на антитела - при их наличии сертификат выдадут на полгода. Если человек делал ранее ПЦР-тест, а затем подтвердил перенесенное заболевание тестом на антитела, то получит сертификат на год, добавила Голикова.

Напомним, также в Госдуму был внесен законопроект о QR-кодах на транспорте. Он разрешал передвижение на самолетах и междугородних поездах только тем, у кого есть сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе. Документ решили пока не рассматривать. По информации СМИ, отложить вопрос предложил президент Владимир Путин из-за возможных больших финансовых потерях транспортного сектора.

София Саттарова