"Пойдем один на один выйдем": Единороссы в Госдуме повздорили с коммунистами из-за баннера против QR-кодов

Депутаты Госдумы от КПРФ на заседании нижней палаты парламента развернули баннер против введения QR-кодов переболевших коронавирусом по всей России и из-за этого повздорили с депутатами от "Единой России", видео с моментом конфликта опубликовала депутат Ирина Филатова.

Коммунисты развернули баннер с надписью "КПРФ против QR-фашизма" во время обсуждения законопроекта о QR-кодов. Это возмутило спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он попросил коммунистов убрать плакат.

"В избирательные округа такая бы очередь была. Геннадий Андреевич [Зюганов], всем дадим высказаться, регламент определен, а если с флагами все будем ходить, понятно, чем это заканчивается. Вот ровно против этого мы выступаем. Доиграетесь!", — пригрозил Володин.

Единоросс, член комитета по госстроительству Николай Брыкин высказался жестко, призвав "там ни с кем не бороться".

"Есть признаки состава преступления — призывы к экстремизму. Давайте мы напишем заявление все — и пусть разбираются соответствующие органы с ними. Чего вы там с ними унижаете себя?" — заявил он.

К коммунистам подошли единороссы и забрали у них баннер. Возник спор, в котором стороны предлагали друг другу покинуть помещение. Один депутат сказал другому: "Пойдем один на один выйдем".

В конце спора Володин попросил комиссию по регламенту "зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью".

"А дальше попросим разобраться, как это процессуально должно быть отражено. Пускай объясняются в другом месте", — заключил спикер.

Противники QR-кодов провели у Госдумы пикеты против принятия законопроекта.

Напомним, что в ноябре кабмин подготовил два резонансных законопроекта, призванных сдержать распространение коронавируса. От одного из них, о введении обязательных QR-кодов в самолетах и поездах, спустя месяц отказались. Второй, рассматриваемый 16 декабря, предполагает введение QR-кодов об иммунитете к инфекции в подавляющем большинстве публичных мест: культурных учреждениях, спорткомплексах, заведениях общепита.