Петербургские профсоюзы не планируют проводить шествий на Первомай

Из-за продленных до конца года коронавирусных ограничений, как и в прошлом году, профсоюзы Петербурга не собираются устраивать публичных акций на Первомай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лениградскую федерацию профсоюзов (ЛФП). Не планируетсся ни митингов, ни шествий.

Вместо этого в пятницу 26 апреля члены профсоюзов хотят собраться у завода "Северная верфь" и возложить цветы к стеле, посвященной проведению первого в истории города Празднику весны и труда.

Кроме того, накануне на сайте ЛФП стартовало голосование за Первомайскую резолюцию Федерации независимых профсоюзов России. Оно завершится 3 мая.

Фото: ЗАКС.Ру