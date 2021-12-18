Фигуранта дела "Сети"* Виктора Филинкова в очередной раз отправили в ШИЗО

Фигуранта дела "Сети"* Виктора Филинкова в очередной поместили в штрафной изолятор в оренбургской колонии, уведомил у себя в Facebook адвокат Виталий Черкасов.

На сей раз поводом для помещения в ШИЗО стало то, что в ходе судебного заседания по обжалованию одного из предыдущих взысканий Филинков описал его суть: в "одиночку" молодого человека отправили за употребление слова "мурманка", которым охранники при нём именовали непосредственно ШИЗО.

За повторение этого слова по просьбе судьи Филинков и был в очередной раз помещён в ШИЗО: начальство колонии считает это слово запрещённым тюремным жаргоном.

Ранее Филинков сообщал, что в его день рождения ему якобы подкинули лезвие от бритвы, которое было вшито в выданную ему тюремную робу. Из-за этого дисциплинарная комиссия назначила ему месяц в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) и дополнительно ещё десять дней ШИЗО за "межкамерное общение". Поскольку в оренбургской ИК-1 отсутствует ЕПКТ, Филинкова этапировали в новую колонию.

Летом 2020 года Филинкову присудили 7 лет колонии общего режима по обвинению в подготовке насильственного свержения власти.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ