На станции метро "Политехническая" на рельсы упал пассажир

На станции петербургского метро "Политехническая" с платформы на рельсы сорвался пассажир, движение поездов остановлено от "Девяткино" до "Площади Ленина", информирует Telegram-канал "Протетстный Петербург".

Уточняется, что станция "Девяткино" на данный момент закрыта для входа граждан.

78.ru добавляет, что невозможно попасть также на станции "Политехническая" и "Площадь Мужества".

Напомним, подобный инцидент произошёл в метро в начале октября: тогда упавшая на рельсы петербурженка лишилась ног. Позднее аналогичное ЧП случилось на синей ветке.