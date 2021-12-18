Скрывавшегося от следствия экс-замглавы петербургского Росреестра Авакяна этапировали в Москву

Бывшего заместителя главы управления Росреестра по Петербургу Бориса Авакяна этапировали из городского изолятора в столицу для проведения следственных действий, информирует "Эхо Москвы".

Ранее бизнесмена задержали в одном из фешенебельных ресторанов Северной столицы на Петроградской стороне: до недавних пор он скрывался от следствия за границей, будучи объявленным в международный розыск.

По версии следствия, Авакян является организатором преступной группы, которая ввозила в Россию различную технику под видом дешёвых строительных материалов.

После того как ранее Авакяна задержали и поместили под домашний арест, ему удалось сбежать и скрыться сначала во Франции, а после в Армении, где он успел поработать на высоких государственных должностях, принимая участие в том числе в урегулировании ситуации в ходе войны с Азербайджаном.