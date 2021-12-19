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Новости 10:31

Суд приговорил отца Ивана Жданова к условному сроку

фото ЗакС политика Суд приговорил отца Ивана Жданова к условному сроку

Нарьян-Марский городской суд приговорил отца оппозиционера Ивана Жданова Юрия к трем годам условно, сообщает адвокат Владимир Воронин в Twitter.

Юрия Жданова признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Прокуратура запрашивала для него три года колонии.

Жданова обвиняли в том, что во время работы в жилищной комиссии в поселке Искателей в 2019 году он посоветовал главе администрации выделить квартиру по договору соцнайма депутату Юлии Ветровой, а та уже получала субсидии на покупку жилья. Ущерб от передачи квартиры оценили в 2,5 млн рублей, жилье вернули администрации через суд.


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