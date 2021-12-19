Жителя Томска приговорили к двум годам условно за фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка"

Томский областной суд приговорил местного жителя Сергея Сахарова к двум годам условно, признав виновным в реабилитации нацизма, передает ТАСС.

Как сообщает "Тайга.Инфо", в мае 2020 и 2021 года Сахаров оформил заявку на сайте "Бессмертный полк онлайн", попытавшись разместить фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса "в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны". Сахаров признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме условного срока суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей.

В 2020-2021 годах СК возбудил десяток подобных уголовных дел после того, как акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн из-за эпидемии коронавируса. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ. Преподавателя из Читы оштрафовали на 150 тысяч, а жителя Воронежа – на 90 тысяч рублей.