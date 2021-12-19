Прокуратура Петербурга проверяет сведения о невыплате зарплаты курьерам

Прокуратура Петербурга начала проверку по сообщениям о задержке зарплаты курьерам "одного из популярных сервисов по доставке еды".

"Из различных информационных источников следует, что в период с октября 2021 года по настоящее время сотрудники компании не получают заработную плату. Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав граждан, в том числе на своевременную и в полном объеме оплату труда", - пообещали в ведомстве.

На невыплату зарплат жаловались курьеры Delivery club в Петербурге. В ноябре они пригрозили забастовкой, требуя предоставлять работу только в выбранном сотрудником районе, только со своей отправной точки, отменить штрафы за опоздания и вернуть "заблокированных" ранее коллег.