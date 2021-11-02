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Новости 15:11

Петербургские курьеры Delivery club пригрозили начальству забастовкой

фото ЗакС политика Петербургские курьеры Delivery club пригрозили начальству забастовкой

Курьеры Delivery club из Петербурга выставили несколько требований к руководству, пообещав в случае их невыполнения начать забастовку. Видеообращение доставщиков вечером 1 ноября опубликовали в соцсетях профсоюза "Курьер".

Авторы обращения потребовали предоставлять работу только в выбранном сотрудником районе, только со своей отправной точки, отменить штрафы за опоздания и вернуть "заблокированных" ранее коллег. 

"Скоро зима будет. Пешим курьерам и автокурьерам тяжело очень работать будет. Пожалуйста, что-нибудь придумайте. Надеемся на понимание и решение этих проблем. Если ситуация не изменится, мы планируем массовую забастовку", - добавили авторы видео.

Они также заявили, что озвученные требования поддерживают до 800 человек. 

Ранее аналитики HeadHunter сообщили о троекратном росте спроса на курьеров в Петербурге на фоне заявления правительства региона о поэтапном введении системы QR-кодов.


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