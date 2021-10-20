Спрос на курьеров в Петербурге вырос в 3 раза на фоне введения QR-кодов

Планы правительства Петербурга поэтапно ввести допуск в общественные места по QR-кодам спровоцировал резкий рост предложений для курьеров от работодателей, сообщили аналитики HeadHunter.

За вторую и начало третьей недели октября вакансий для доставщиков было размещено в 3 раза больше, чем за первую неделю месяца.

"Чаще всего эти предложения связаны с доставкой еды и непродовольственных товаров – в 64% случаев работники требуются на полный рабочий день. Среднее зарплатное предложение в вакансиях составляет от 70 000–75 000 рублей", - рассказали в hh.

Также аналитики отметили, что количество вакансий, связанных с удаленной работой, за последние 5 дней увеличились вдвое.

Напомним, допуск в общественные места по QR-кодам начнется в Петербурге с 1 ноября. О том, как это будет работать, читайте в материале ЗАКС.Ру.