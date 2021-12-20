В Петербурге вывезли примерно 15,5 тысячи самосвалов снега за неделю

За прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли почти 310 тысяч кубометров снега, сообщили в Смольном. Это примерно 15,5 тысячи наполненных самосвалов.

С конца ноября дорожные службы собрали и отправили на утилизацию более 955 тысяч кубометров снега. За прошедшую ночь в городе выпало более семи сантиметров снега. Днем улицы убирают 1 041 машина и 1 240 дворников. Сады и парки приводят в порядок еще 229 единиц техники и 778 специалистов садово-парковых хозяйств.

После того как температура воздуха сменилась с плюса на минус, дороги обрабатывают смесями, чтобы не дать образоваться гололедице. Снег в основном свозят на пункты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", также совместно с петербургским управлением МЧС снег свозят на места временного хранения в разных районах города: пока таких точек шесть.

В Петербурге на утро понедельника объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Чиновники призвали автомобилистов и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.