ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:50

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за мороза и гололеда

фото ЗакС политика В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за мороза и гололеда

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за непогоды, сообщили в Смольном. Это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Режим будет действовать с 21:00 19 декабря до 12:00 20-го числа. Напомним, синоптики предупредили о метеле, гололеде и понижении температуры до -11 градусов.

В конце ноября - начале декабря в Петербурге шли сильные снегопады, ударили морозы до -20 градусов. Затем потеплело до плюсовых значений, и снег подтаял, заполонив тротуары и проезжие части.  Несколько петербуржцев пострадали от падающих с крыш сосулек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел из-за таких случаев.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама