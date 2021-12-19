В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за мороза и гололеда

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за непогоды, сообщили в Смольном. Это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Режим будет действовать с 21:00 19 декабря до 12:00 20-го числа. Напомним, синоптики предупредили о метеле, гололеде и понижении температуры до -11 градусов.

В конце ноября - начале декабря в Петербурге шли сильные снегопады, ударили морозы до -20 градусов. Затем потеплело до плюсовых значений, и снег подтаял, заполонив тротуары и проезжие части. Несколько петербуржцев пострадали от падающих с крыш сосулек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел из-за таких случаев.