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Новости 14:41

МЧС предупреждает о метели и гололедице в Петербурге 20 декабря

фото ЗакС политика МЧС предупреждает о метели и гололедице в Петербурге 20 декабря

Главное управление МЧС по Петербургу предупредило горожан о том, что 20 декабря ождается снег, в отдельных районах метель, порывы ветра до 15 м/с и гололедица на дорогах.

По данным северо-западного УГМС, температура воздуха опустится до -9...-11 градусов с нынешних -1. В последние дни в Петербурге было выше нуля, так что выпавший за первую половину декабря снег успел подтаять.

Сильные снегопады в Петербурге шли с конца ноября, в декабре ударили морозы до -20 градусов. После того как снег подтаял из-за плюсовой температуры, несколько петербуржцев пострадали от падающих с крыш сосулек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел из-за таких случаев.


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