Комиссия ЗакСа не стала рассматривать законопроект "Яблока" об иноагентах

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Петербурга 20 декабря решила не рассматривать законопроект фракции "Яблоко" об исключении из законов понятия "иностранный агент", рассказал ЗАКС.Ру депутат-"яблочник" Борис Вишневский. По его словам, в комиссии заявили, что документ должна рассматривать другая структура парламента.

- По абсурдной совершенно причине. Сказали, что якобы поскольку там речь идет о СМИ, то пусть рассматривает комиссия по культуре, образованию и науке. Но там же речь не только про СМИ, там про всех, кого могут объявить иностранными агентами: это любые некоммерческие организации, физические лица - там огромный спектр, мы это все хотим вычеркнуть из законодательства, - рассказал Вишневский.

Он добавил, что "Яблоко" не оставит попыток вынести на рассмотрение свой законопроект. Фракция направит его на ближайшее заседание комиссии по культуре, образованию и науке, сообщил депутат.

Лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Александр Шишлов в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что на совете фракций 20 декабря предложил депутатам внести проект закона об исключении понятия "иноагент" в повестку пленарного заседания 22 декабря. Это предложение одобрили, сообщил Шишлов.

Напомним, законопроект "яблочников" уже выносили на пленарное заседание, но не рассматривали его. Депутат от КПРФ Алексей Зинчук попросил убрать документ из повестки, предложив рассмотреть проекты "Яблока" и рабочей группы совместно. Ранее в парламенте создали рабочую группу по изменению закона об иноагентах. Пока она свой документ не представила. Вишневский отметил, что рабгруппа готовит "косметические" изменения, а их партия предлагает вовсе исключить понятие "иностранный агент". Об этом же напомнил Шишлов:

- Мы считаем, что это очень важная инициатива, что это законодательство должно быть изменено и что понятие "иностранные агенты" в таком виде, в котором оно сейчас существует, должно быть изъято из российского законодательства. Какие-то косметические изменения здесь невозможны, потому что о том, что надо это законодательство изучать, корректировать, правоприменительную практику совершенствовать, уже много лет разговор идет, - сказал Шишлов в разговоре с ЗАКС.Ру.

София Саттарова