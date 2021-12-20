Хованский согласился на интервью Собчак, но потребовал за разговор 2 млн рублей

Пребывающий в следственном изоляторе блогер Юрий Хованский сообщил, что ведёт переговоры об интервью с телеведущей Ксенией Собчак: при этом изначально предполагалось, что детали процесса будут скрыты от публики.

О деловой дискуссии между Хованским и Собчак рассказал общественности не сумевший сохранить секрет создатель шоу Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор): по его словам, арестант согласился на эксклюзивное интервью, но потребовал за это 2 млн рублей.

Осветить дело Хованского попросила телеведущую его девушка Мария Нелюбова, о чём и сообщила у себя в телеграм-канале.

"Ксения Анатольевна Собчак сказала, что осветит, но взамен я должен буду дать ей эксклюзивное интервью после выхода из СИЗО", – написал блогер в новом письме из СИЗО.

Требования Собчак удивили блогера, поэтому он обозначил сумму, за которую согласится на разговор – 2 млн рублей. Впрочем, молодой человек выразил готовность "сторговаться" за миллион.

Также Хованский высказался о действиях Ресторатора.

"Поступок Ресторатора считаю подлым и низким. Про два миллиона рублей ему сказали по секрету, как и про сам факт общения [с Ксенией Собчак], а он вывалил это", – негодует блогер.

Ранее следователи решили более тщательно изучать содержимое писем Хованского, поскольку они слишком часто вызывают в СМИ резонанс.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, он якобы исполнил её в стриме 2018 года, хотя показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.