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Новости 13:55

Сергея Митрохина оштрафовали на 25 тысяч рублей за встречу с избирателями в Москве

фото ЗакС политика Сергея Митрохина оштрафовали на 25 тысяч рублей за встречу с избирателями в Москве

Хамовнический суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина на 25 тысяч рублей, сообщила помощница Митрохина Мария Чуприна.

На Митрохина был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного митинга).

Полицейские задержали Митрохина 16 декабря, когда он проводил встречу с избирателями, которая была посвящена транспортной реформе центрального административного округа Москвы. Тогда сообщалось, что ему вменяют неуплату штрафа, который суд назначил ему после задержания во время одиночного пикета в поддержку спецкорреспондента Ильи Азара в мае 2020 года. 


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