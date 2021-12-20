Сергея Митрохина оштрафовали на 25 тысяч рублей за встречу с избирателями в Москве

Хамовнический суд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Сергея Митрохина на 25 тысяч рублей, сообщила помощница Митрохина Мария Чуприна.

На Митрохина был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного митинга).

Полицейские задержали Митрохина 16 декабря, когда он проводил встречу с избирателями, которая была посвящена транспортной реформе центрального административного округа Москвы. Тогда сообщалось, что ему вменяют неуплату штрафа, который суд назначил ему после задержания во время одиночного пикета в поддержку спецкорреспондента Ильи Азара в мае 2020 года.