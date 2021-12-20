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Суд оштрафовал участницу акции ко Дню комсомола на 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Суд оштрафовал участницу акции ко Дню комсомола на 10 тысяч рублей

Кировский районный суд Петербурга 20 декабря рассмотрел административные дела в отношении трех участников октябрьской акции на проспекте Стачек в честь Дня комсомола. Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей Виктории Севериной за якобы зажженный файер. Дела еще двух комсомольцев суд прекратил, сообщил ЗАКС.Ру участник акции Владислав Карлов. 

Суд признал Викторию Северину виновной в участии в несогласованном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП)и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Ей также вменили зажженный фаер, хотя никакой пиротехники на встрече, по словам Карлова, они не использовали. Тогда сторонники КПРФ хотели сделать фотографию с флагами и баннером "Ленин! Партия! Комсомол!".

- Кто-то жег, но не мы, - отметил Карлов. 

Административные дела в отношении Леонида Куминова и Владимира Дымыда прекратили. Также 20 декабря должны были рассмотреть дело в отношении Карлова, но суд пришлось отложить до 8 февраля, поскольку он является членом Территориальной избирательной комиссии № 2 с правом решающего голоса. 

- Меня без санкции прокурора субъекта федерации не имеют права привлекать к ответственности. Суд этого не знал, и поэтому дело отложили, пока они будут проверять мой статус. Наверное, будут запрашивать разрешение, но это уже как суд решит, - рассказал Карлов. 

Напомним, полицейские 29 декабря после акции в честь 103-й годовщины создания комсомола возле памятника Комсомольцу на проспекте Стачек задержали восемь человек. По словам участников мероприятия, во время задержания силовики вели себя грубо, а одного из присутствующих ударили электрошокером. На прошлой неделе районный суд прекратил дела трех членов ЛКСМ: Егора Михайлова, Анны Семочкиной и Николая Колтакова. 

Константин Леньков


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