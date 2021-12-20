Суд оштрафовал участницу акции ко Дню комсомола на 10 тысяч рублей

Кировский районный суд Петербурга 20 декабря рассмотрел административные дела в отношении трех участников октябрьской акции на проспекте Стачек в честь Дня комсомола. Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей Виктории Севериной за якобы зажженный файер. Дела еще двух комсомольцев суд прекратил, сообщил ЗАКС.Ру участник акции Владислав Карлов.

Суд признал Викторию Северину виновной в участии в несогласованном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП)и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Ей также вменили зажженный фаер, хотя никакой пиротехники на встрече, по словам Карлова, они не использовали. Тогда сторонники КПРФ хотели сделать фотографию с флагами и баннером "Ленин! Партия! Комсомол!".

- Кто-то жег, но не мы, - отметил Карлов.

Административные дела в отношении Леонида Куминова и Владимира Дымыда прекратили. Также 20 декабря должны были рассмотреть дело в отношении Карлова, но суд пришлось отложить до 8 февраля, поскольку он является членом Территориальной избирательной комиссии № 2 с правом решающего голоса.

- Меня без санкции прокурора субъекта федерации не имеют права привлекать к ответственности. Суд этого не знал, и поэтому дело отложили, пока они будут проверять мой статус. Наверное, будут запрашивать разрешение, но это уже как суд решит, - рассказал Карлов.

Напомним, полицейские 29 декабря после акции в честь 103-й годовщины создания комсомола возле памятника Комсомольцу на проспекте Стачек задержали восемь человек. По словам участников мероприятия, во время задержания силовики вели себя грубо, а одного из присутствующих ударили электрошокером. На прошлой неделе районный суд прекратил дела трех членов ЛКСМ: Егора Михайлова, Анны Семочкиной и Николая Колтакова.

Константин Леньков