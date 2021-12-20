Россия решила выслать двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Россия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Германии в качестве ответа на аналогичный шаг Берлина, заявили в МИД РФ.

Об этом решении ведомство объявило послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, которого вызвали в МИД 20 декабря. Представители министерства заявили, что российская сторона "будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина".

Германия объявила о решении выслать двух сотрудников российского посольства 15 декабря. Это связано с приговором суда по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. В тот день суд приговорил к пожизненному сроку россиянина Вадима Красикова, решив при этом, что убийство было совершено по поручению российских госструктур.