Комздрав рассказал, где петербуржцы могут привиться от коронавируса в новогодние праздники

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список пунктов вакцинации, на которых можно привиться от коронавируса в новогодние праздники.

Будут работать пункты как в поликлиниках, так и в торговых центрах. В Адмиралтейском районе можно привиться в ТК "ПИК", в Выборскогом - в ТЦ "Озерки", "Европолис", "Норд", "Гранд Каньон", в Центральном - в ТЦ "Невский". Полный список пунктов с адресами и графиками работы можно найти на сайте комздрава.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" заявил, что власти прорабатывают несколько сценариев для новогодних каникул, "включая дополнительное регулирование".