Контактировавших с зараженными омикрон-штаммом коронавируса петербуржцев будут помещать на карантин в обсерватор

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" заявил, что людей, контактировавших с заболевшими омикрон-штаммом коронавируса, будут помещать на карантин в пансионаты "Балтиец" и "Заря".

"Волна, связанная со штаммом "омикрон", – реальность для многих стран Европы. Первые случаи зафиксированы и в нашем городе", - сказал Беглов.

Он напомнил, что заразность нового штамма существенно выше предыдущих, и это осложняет и без того напряженную эпидобстановку в Петербурге. Беглов сообщил, что власти прорабатывают несколько сценариев для новогодних каникул, "включая дополнительное регулирование". Главный критерий здесь – динамика заболеваемости.

Ранее стало известно, что случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса обнаружены в Петербурге. В Роспотребнадзоре рассказали, что заболели петербуржцы, вернувшиеся из ОАЭ и Доминиканы. Пока известно о 25 случаях заражения этим штаммом в России.