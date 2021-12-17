Вернувшиеся из Доминиканы и ОАЭ петербуржцы привезли с собой "омикрон"

В петербургском управлении Роспотребнадзора известили о первых случаях заражения горожан штаммом коронавируса "омикрон", информирует ТАСС.

Мутацию COVID-19 привезли с собой жители Северной столицы, проводившие отдых в ОАЭ и Доминикане. Заражённых поместили в отдельные боксы в инфекционном стационаре.

Первые два случая заражения россиян "омикроном" были зафиксированы 6 декабря: инфицированные вернулись домой из ЮАР. Затем это число возросло до 25. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что их жизням ничего не угрожает и болезнь у них протекает легко.